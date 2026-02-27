Кластер беспилотных систем создадут на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о планах создания в регионе кластера по производству беспилотных систем совместно с госкорпорацией «Ростех», сообщает «Победа 26».
О создании центра по выпуску беспилотных систем он сказал во время открытого диалога на площадке национального центра «Россия» в Москве.
Базой для проекта станет завод «Сигнал». В промышленный кластер войдет производство летательных аппаратов и других беспилотных платформ. На реализацию инициативы планируют направить 2,2 млрд рублей.
Ставропольский край также продолжает сотрудничество с партнерами из Беларуси. В регионе намерены построить комплекс по сборке техники.
«Мы рассчитываем, что эти проекты помогут краю стать крупным машиностроительным центром России», — сказал Владимиров.
В крае уже действуют образовательные центры по подготовке операторов БПЛА. В Кочубеевском округе молодежь обучают управлению дронами и тактической медицине.
