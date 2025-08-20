Китай в июле увеличил импорт нефти из России по сравнению с июнем

Китай сохранил объемы импорта нефти из России в июле. Они оказались на уровне 2,05 млн б/с. Это на 1% больше, чем в июне и на 16,5% больше, чем в июле прошлого года, сообщает «Интерфакс» .

Всего Китай в середине лета импортировал из России 8,71 млн тонн нефти на сумму 4,31 млрд долларов. В июне этот показатель составил 8,35 млн тонн. В июле прошлого года КНР ввезла из РФ 7,46 млн тонн нефти.

Между тем Саудовская Аравия в июле поставляла в Китай в среднем 1,76 млн б/с. Это на 8,3% меньше, чем в июне. Общий объем составил 7,47 млн тонн на сумму 3,86 млрд долларов.

Всего за семь месяцев текущего года Китай импортировал 326,57 млн тонн нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против РФ и ее торговых партнеров 100-процентные пошлины, если Москва не заключит мирную сделку с Киевом в поставленный им срок.