Китай увеличил экспорт чая на 2,2% за первые 6 месяцев 2024 года

По итогам за январь–июнь 2024 года Китай увеличил поставки чая за границу на 2,2%. Экспорт составил 196,4 тыс. тонн, сообщает «Интерфакс» .

При этом Китай также увеличил поставки чая в страну на 41,5%. Импорт составил 24,4 тыс. тонн. Стоимость поставок выросла на 10,1% и составила 72 млн долларов.

В комитете чайной промышленности при Китайской ассоциации содействия международному сельскохозяйственному сотрудничеству отметили, что Китай торговал чаем в основном с государствами, участвующими в инициативе «Пояс и путь». Это Россия, Азербайджан, Венгрия, Египет, Аргентина и т. д.

Товарооборот этих стран с Китаем за первое полугодие составил порядка 168,4 тыс. тонн. Больше всего с ними КНР торговала зеленым чаем. На него пришлось 92,35% из общего объема поставок.

Китай по сей день является крупнейшим мировым производителем и экспортером чая.

Ранее стало известно, что Китай и РФ могут нарастить торговлю до 250 млрд долларов в 2024 году. По словам экспертов, товарооборот между двумя странами в первом полугодии 2024 года был устойчивым, несмотря на трудности.