Эксперт: Китай и РФ могут нарастить торговлю до 250 млрд долларов в 2024 г

У Китая и РФ есть достаточные возможности, чтобы нарастить в нынешнем году товарооборот до 250 млрд долларов. Об этом рассказал заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, процесс развития китайско-российских торгово-экономических отношений в первой половине текущего года был устойчив, несмотря на серьезные трудности. На данный момент перспективы обнадеживающие.

«За последние несколько лет темпы были довольно высокие, а в этом году в разные месяцы мы наблюдали как за их ростом, так и за снижением», — добавил Лю Сюй.

Он напомнил, что тенденция к росту сохранилась, несмотря на то, что на данный момент стала менее выраженной.