Китай поддержит российские инвестпроекты по глубокой переработке древесины

сегодня в 11:02

Китайская Народная Республика намерена оказывать поддержку проектам инвестиционного характера в России, направленным на углубленную переработку древесины, сообщает РИА Новости .

Согласно совместному коммюнике, выпущенному по результатам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

В тексте документа отмечается достигнутая договоренность о расширении сотрудничества в области лесного хозяйства, включая совместное продвижение реализации российских инвестиционных инициатив в сферах рационального использования лесных богатств и их глубокой переработки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин 3 ноября.

