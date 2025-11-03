Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Пекин
Фото - © РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 ноября прибыл в Пекин. Правительство России показало кадры приземлившегося самолета и встречи делегации.
У борта самолета Мишустина приветствовали помощник главы МИД КНР Цай Вэй, посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов.
Глава российского правительства приветственно пожал руку коллегам, затем вместе с ними направился к автомобилям.
На второй день своего рабочего визита Мишустин проведет встречу с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
