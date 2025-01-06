Китай не смог заменить для России турецкие мандарины

Мандарины из Китая в 2024 году смогли заменить для РФ марокканские, но не турецкие, на фоне уменьшения поставок из этих двух стран, сообщает РИА Новости .

По открытым данным и информации «Руспродсоюза», Турция является главным поставщиком этих фруктов для России, ее доля — 36% (126 тыс. тонн).

На втором месте — ЮАР (58 тыс. тонн, 17%), на третьем — Египет (52 тыс. тонн, 15%. Затем идут КНР (37 тыс. тонн, 11%) и Абхазия (около 27 тыс. тонн, 8%).

В топ-10 вошли Марокко (17 тыс. тонн, 5%), Грузия (11 тыс. тонн, 3%), Аргентина (9 тыс. тонн, 3%), Пакистан (4 тыс. тонн, 1%) и Израиль (2 тыс. тон, 1%).

Больше всего импорт снизился из основных стран-поставщиков — Турции и Марокко. Уменьшение составило 27 тыс. тонн (минус 18%) и 23 тыс. тонн (минус 55%) соответственно. РФ нарастила закурки мандаринов в ряде государств, но этого объема не хватило для замещения. При этом прирост покупок в КНР на почти 37 тыс. тонн (больше в 3 раза) смог компенсировать понижение поставок из Марокко.

Общий объем уменьшения импорта мандаринов в 2024 году составил 67 тыс. тонн, а прирост — около 50 тыс. тонн.

Наиболее дорогой импорт среди лидеров по поставкам в РФ стал из Египта. Стоимость мандаринов составила 112 рублей за 1 кг по итогам первых девяти месяцев прошлого года (а годом ранее цена составляла 78 рублей). Затем идет Китай (87 рублей за 1 кг против 99 рублей).