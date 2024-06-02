Казахстан и Южная Корея остались главными поставщиками мороженого в РФ

Больше всего заграничного мороженого за первые три месяца этого года прибыло в РФ из Казахстана и Южной Кореи, на них пришлось почти 90% всех поставок, сообщает РИА Новости.

Казахстан в первом квартале 2024 года остался основным поставщиком лакомства в Россию с объемом экспорта 2,3 млн долларов. На втором месте поставщиков находится Южная Корея, из которой привезли мороженого на 1,2 млн долларов. Всего на две страны пришлось 88% всего импорта России от общих за январь – март 3,9 млн долларов.

Белоруссия, которая перестала раскрывать данные о поставках два года назад, в январе – марте 2022 года экспортировала РФ мороженого на 2 млн долларов.

Также в числе импортеров десерта в РФ находится Польша.