Кассация отменила взыскание 283,9 млрд руб после санации «Рост банка»

Отмечается, что были отменены судебные акты двух нижестоящих инстанций, взыскавших средства с экс-владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера банка Александра Лукина по иску ЦБ в интересах банка «Траст».

Корреспондент РИА Новости сообщил, что дело было отправлено на новое рассмотрение судом первой инстанции. Кассационные жалобы были рассмотрены окружным судом в четверг.

Кассации подали Шишханов и Лукин, а также ЦБ РФ и «Траст». Стороны требуют полного удовлетворения иска. Также в сообщается об отклонении требований еще к двум соответчикам, которыми были экс-председателям правления «Рост банка» Кирилл Любенцов и Алексей Фарафонтов.