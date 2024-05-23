Кассация отменила взыскание 283,9 млрд руб после санации «Рост банка»
Арбитражный суд Московского округа принял решение отменить взыскание 283,9 млрд рублей убытков после санации «Рост банка», пишет агентство «Прайм».
Отмечается, что были отменены судебные акты двух нижестоящих инстанций, взыскавших средства с экс-владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера банка Александра Лукина по иску ЦБ в интересах банка «Траст».
Корреспондент РИА Новости сообщил, что дело было отправлено на новое рассмотрение судом первой инстанции. Кассационные жалобы были рассмотрены окружным судом в четверг.
Кассации подали Шишханов и Лукин, а также ЦБ РФ и «Траст». Стороны требуют полного удовлетворения иска. Также в сообщается об отклонении требований еще к двум соответчикам, которыми были экс-председателям правления «Рост банка» Кирилл Любенцов и Алексей Фарафонтов.