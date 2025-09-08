Кашеварова рассказала о бензиновом коллапсе в ДНР и ЛНР

В Луганской и Донецкой народных республиках наступил бензиновый коллапс, заявила журналистка и блогер Анастасия Кашеварова в Telegram-канале . По ее словам, на заправках образовались длинные очереди, в которых люди стоят по 2-3 часа, а «перекупы» продают литр топлива за 200 рублей.

«Литр бензина 95-го доходит до 90 рублей за литр, а то и выше. <…> Сейчас на заправках в ЛНР и ДНР очереди, бензин дорогой, полный бак заправить нельзя», — утверждает Кашеварова.

По словам журналистки, ситуация негативно влияет в том числе и на армию — в республиках наблюдается нехватка и «гражданского», и «военного» бензина.

Ранее правительство на 2 месяца продлило запрет на экспорт российского автомобильного топлива. До этого в некоторых регионах России уже возникал дефицит бензина.