Каким будет курс рубля в сентябре — прогнозы финансиста

В сентябре в свете продолжающейся неопределенности с мирными переговорами вероятна повышенная волатильность рубля. Не в пользу отечественной валюты и снижающиеся доходы от экспорта, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При этом не стоит сбрасывать со счетов и общую предпосылку, что сильный рубль невыгоден для бюджета, подчеркивает он.

«Таким образом, в начале осени мы ожидаем начало цикла ослабления национальной валюты», — говорит эксперт.

По его словам, все еще высокая ключевая ставка делает рубль привлекательной валютой, но если регулятор пойдет на существенное снижение ставки уже на сентябрьском заседании, то этот фактор поддержки рубля начнет терять свою значимость.

«Курсы валют предугадать невозможно ввиду множества факторов, но можно ожидать что в сентябре рубль будет торговаться в следующих диапазонах: 80-85 руб./доллар, 92-97 руб./евро, 11-11,75 руб./юань», — прогнозирует Тимошенко.