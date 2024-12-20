Каким будет курс доллара и евро на начало января 2025 года после заседания ЦБ

Смягчение сигнала говорит о том, что у регулятора есть ожидания, что высокая ключевая ставка начинает оказывать эффект на снижение проинфляционных рисков, однако ЦБ готов держать ставку на высоком уровне до тех пор, пока статистика по инфляции не подтвердит это. Текущая высокая ключевая ставка поддержит курс рубля, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«Решение ЦБ оставить ставку неизменной стало сюрпризом для рынка, поскольку консенсус рынка состоял в росте ставки до 23%», — отметил Тимошенко.

По его словам, статистика по инфляции, рост инфляционных ожиданий экономических агентов пока говорят о преобладании проинфляционных рисков. Вместе с тем, охлаждение кредитной активности и существенный рост ставок для конечных заемщиков, вероятно, позволили ЦБ повременить с повышением ставки до следующих заседаний и сначала оценить влияние на экономику проводимой жесткой кредитно-денежной политики.

«Некоторое смягчение сигнала говорит о том, что у ЦБ есть ожидания, что высокая ключевая ставка начинает оказывать эффект на снижение проинфляционных рисков, однако ЦБ готов держать ставку на высоком уровне до тех пор, пока статистика по инфляции не подтвердит этот тезис», — сказал Тимошенко.

Он добавил, что ставки на короткий срок (преимущественно 6-9 месяцев) пока остаются высокими, а на более длинных сроках уже закладывают начала цикла снижения ключевой ставки. Однако стоит помнить, что в текущей ситуации снижение ставки, когда оно произойдет, вероятно, не будет быстрым, а скорее это будет аккуратное поступательное движение.

«Ставки по потребкредитам и ипотеке вышли на пик, доступные ставки остаются пока по семейной ипотеке и другим целевым программам», — уточнил эксперт.

Текущая ключевая ставка остается высокой и продолжает оказывать поддержку курсу рубля, но основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс и геополитика.

Ожидаемый диапазон курсов на конец декабря 2024 года и начало января 2025 года: доллар — 103-108 рублей, евро — 106-111 рублей, юань — 13,75-14,50 рубля, спрогнозировал Тимошенко.