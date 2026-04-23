Эксперт Царьков: снижение ставки ЦБ может ослабить рубль, но не фатально

Переход к циклу смягчения денежно-кредитной политики способен оказать давление на курс рубля, однако риски валютной волатильности будут ограничены, заявил РИАМО директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

По его словам, снижение ключевой ставки делает рублевые инструменты менее привлекательными для стратегий, основанных на зарабатывании на разнице процентных ставок. Это может спровоцировать отток спекулятивного капитала и локальное ослабление рубля.

«Однако в текущих условиях влияние ставки на курс во многом нивелируется факторами торгового баланса и валютными ограничениями. Устойчивый экспортный поток и обязательная продажа валютной выручки могут сгладить волатильность», — пояснил Царьков.

Эксперт считает, что умеренное ослабление рубля вероятно, но не гарантировано. Ключевой риск — способность экономики направить дешевую ликвидность в рост производства, а не в давление на валютный и потребительский рынки.

