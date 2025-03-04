Как получать 34% на накопительных счетах: раскрыт нестандартный способ

Существует достаточно простой инструмент по работе с накопительными счетами банков, о котором знают немногие россияне, а еще меньше им пользуются. Данный подход не требует специальных знаний, лишь внимательности и времени, заявил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Основная суть этого способа заключается в перекладывании денег из одного банка в другой при наличии определенного временного лага.

Например, у человека есть накопительный счет в Т-Банке под 17% годовых при премиальном статусе. Он открывает накопительный счет в ВТБ, где ставка составляет от 17% до 23% в зависимости от некоторых условий: срочности, суммы и т. д.

«Вроде все похоже, но в обслуживании есть неочевидные важные различия. В Т-Банке, например, расчет идет в 21:00, а расчет в банке ВТБ и Сбербанке — в 00:00. И ежедневно, что важно. Поэтому, если держать деньги в Т-Банке, потом в 21:15 положить их в Сбербанк или ВТБ до 00:30, а потом вернуть назад в Т-Банк, в итоге мы имеем фактически 2 годовых ставки, если каждый день проводить начисления подобным способом», — пояснил Астафьев.

По его словам, данный способ работает не только с указанными выше банками, можно подбирать и иные связки, прибыльные для конкретного гражданина в зависимости от условий его обслуживания в банке. Главное при этом — иметь достаточный временной лаг между проведениями начислений в банковских системах, подчеркивает эксперт.