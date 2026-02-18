Юрист рассказал, когда выгодно покупать технику в 2026 году

Наиболее благоприятным временем для покупки бытовой техники в 2026 году станет первый квартал и в целом первое полугодие, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«Если изначально планировались покупки бытовой техники, то затягивать с этим не стоит. Сейчас при благоприятном курсе рубля многие импортеры предлагают хорошие условия приобретения товаров. К тому же на складах продавцов остались единицы техники, привезенной еще в прошлом году на более выгодных условиях, которые могут предлагать продавцами со скидками», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что, учитывая повышение темпов поставок в конце года многими продавцами, можно ожидать того, что цены будут ими подниматься постепенно без резких скачков, но средний общегодовой рост может составить 20-25%.

«Исходя из этого, благоприятным временем для покупки может стать первый квартал и в целом первое полугодие. Стоит учитывать и сезонные факторы: летом, например, заметно возрастает стоимость холодильников и кондиционеров, а холодной зимой — обогревателей», — отметил эксперт.

Исмаилов также указал на то, что точек роста объема продаж при этом почти нет, люди начинают экономить, а обновление бытовой техники отодвигается на второй план и является одной из ключевых позиций экономии, потому конкуренция на рынке будет обостряться, что может стать сдерживающим фактором для резкого роста цен.

