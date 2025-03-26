«ЮMoney»: купить весенний гардероб в России можно почти за 14 тысяч рублей

Эксперты кошелька «ЮMoney» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» ознакомились с трендами реализации одежды. Был проведен анализ онлайн- и офлайн-продаж в магазинах одежды и аксессуаров с 1 по 15 марта 2025 года и организовано сравнение с данными 2024 года. Выяснилось, что на покупку минимального весеннего гардероба предстоит потратить около 14 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «ЮMoney».

В первой половине марта количество покупок одежды для женщин уменьшилось на 15%, если сравнивать с тем же периодом в 2024 году. Оборот платежей увеличился на 14%. Средний чек вырос на 34% до 11,8 тыс. рублей.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова отметила, что весной 2025 года появился тренд на осознанный подход к покупке одежды. Таким образом жители РФ начали приобретать меньшее количество вещей.

В первой половине марта количество продаж мужской и женской одежды уменьшилось на 10% по сравнению с 2024 годом. При этом россияне больше интересовались вещами для отдыха и спорта. Количество покупок в этих категориях увеличилось на 32% и 34%, добавила Полякова.

Если сравнивать с первой половиной февраля, немного увеличилось количество продаж вещей для всех членов семьи — на 6%. Оборот вырос на 8%. Средний чек увеличился на 2% до 12,1 тыс. рублей.

Какая цена у весеннего гардероба

Интерес жителей РФ к покупкам вещей мог упасть в том числе из-за теплого старта весны в ряде российских субъектов. Россияне чаще гуляли на улице и меньше тратили средств на приобретение товаров.

Увеличился спрос на летние категории товаров, среди которых платья. Он стал больше в связи с изменением сезонного фактора.

Аналитики «Чек Индекса» выяснили, что количество продаж разных типов весенней одежды увеличивается исключительно за счет онлайн-каналов. При этом поштучные продажи в области моды замедляются из-за временного эффекта насыщения. Дело в том, что молодые люди осознанно потребляют. Они стараются придерживаться минимализма в том числе в одежде.

Количество покупок легких курток в первой половине марта увеличилось на 8% по сравнению с 2024 годом. Средний чек вырос на 4% до 3,9 тыс. рублей.

Пальто стали покупать меньше на 29%. При этом средний чек вырос на 3% до 7,9 тыс. рублей.

Джинсы приобретали на 9% реже. Средний чек вырос до 7% и дошел до отметки 3,5 тыс. рублей.

Демисезонные ботинки начали приобретать на 11% меньше. Средний чек вырос на 5% до 1,9 тыс. рублей.

Продажи носков в начале марта упали на 5%. Средний чек вырос на 7% до 453 рублей.

Количество покупок платьев выросло на 9%. Средний чек увеличился на 10% до 3,9 тыс. рублей.

На покупку минимального весеннего гардероба предстоит потратить около 14 тыс. рублей. В эту сумму входят легкая куртка, носки, джинсы, ботинки и платье.