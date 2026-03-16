Юань штормит: поддержка от нефти и обвал авторынка Китая

На предстоящей неделе динамика курса юаня по отношению к рублю будет определяться комплексом разнонаправленных факторов, связанных как с конъюнктурой энергетического рынка, так и с внутренней макроэкономической ситуацией в Китае, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Российская валюта в паре с юанем может получить краткосрочную поддержку благодаря решению США приостановить на месяц санкции против продаж российской нефти — эта мера направлена на сдерживание резкого роста цен на «черное золото», что создает позитивный фон для рубля, отмечает он.

На глобальные позиции китайской валюты одновременно влияют действия Пекина: введение Китаем запрета на экспорт нефти в марте для борьбы с внутренним дефицитом топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке добавляет напряженности на энергетическом рынке. При этом рост геополитической нестабильности усиливает интерес мировых инвесторов к юаню и облигациям КНР как к защитным инструментам, что теоретически должно поддерживать китайскую валюту, говорит эксперт. Однако внутренние экономические противоречия Китая создают для нее противоположный фон.

«Автомобильный рынок Китая — под давлением. Так, продажи машин в КНР, а также в другие страны, снизились более чем на 15% относительно данных годом ранее. Подобное стало самым заметным снижением за 2 года», — отмечает Тимошенко.

Торговый диапазон юаня с 16 по 20 марта составит 11,5-12 рублей, прогнозирует он.

