сегодня в 12:55

Japan Tobacco поменяла цепочки поставок для сохранения бизнеса в России

Компания Japan Tobacco приняла решение сохранить свой бизнес в России. Это поможет удовлетворить запросы инвесторов, сообщает РБК .

Генеральный директор Масамичи Терабатаке рассказал, что принял решение направить часть поставок через Турцию, а также перевести ключевой персонал в Гонконг.

После начала СВО компания хотела уйти с российского рынка, но приняла решение сохранить бизнес, но приостановить всю инвестиционную и маркетинговую деятельность.

На российский рынок приходится около 20% всей прибыли компании.