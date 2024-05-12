Опубликованы кадры обрушения дома в Белгороде

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В сети появились кадры первых минут после обрушения подъезда в доме на улице Щорса в Белгороде, сообщает SHOT .

На кадрах видны завалы из частей дома, а также слышны крики и плачь людей.

В настоящее время известно о 5 погибших жителях. Спасатели продолжают эвакуацию людей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших жителей Белгорода.

Он отметил, что этот инцидент является циничной атакой украинских националистов на мирных жителей.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что прилет по многоэтажке в Белгороде был на уровне второго этажа. Также на подлете к городу были сбиты 5 целей.