11 человек госпитализированы в результате обрушения дома в Белгороде
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В результате обрушения подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде были госпитализированы 11 человек, сообщает Telegram-канал «112».
Среди пострадавших есть 16-летний подросток и грудной малыш.
На месте происшествия продолжается спасательная операция, под завалами могут находиться люди.
Общее число пострадавших увеличилось до 30 человек. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
По словам представителей Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».