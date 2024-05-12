сегодня в 12:52

11 человек госпитализированы в результате обрушения дома в Белгороде

В результате обрушения подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде были госпитализированы 11 человек, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Среди пострадавших есть 16-летний подросток и грудной малыш.

На месте происшествия продолжается спасательная операция, под завалами могут находиться люди.

Общее число пострадавших увеличилось до 30 человек. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам представителей Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».