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ВСУ ударили по многоэтажке в Белгороде французской управляемой авиабомбой

Удар по многоэтажке в Белгороде ВСУ, по предварительным данным, нанесли французской управляемой авиабомбой AASM HAMMER, сообщает SHOT.

Целью удара была ТЭЦ, расположенная недалеко от жилого дома.

Французские власти обещали передать большое количество подобных авиабомб Киеву зимой, весной их уже уничтожали ПВО на территории России.

Число пострадавших в ходе ЧП выросло до 30 человек, в их числе один ребенок и один младенец. По данным Mash, люди кричат под завалами, крик слышно за сто метров от места трагедии.

Спасатели разгребают разрушения и достают жителей.