Истории промпредприятий Подмосковья представили в спецпроекте VK к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мини-приложении «Открытая промышленность» ВКонтакте запустили специальный проект, рассказывающий о подвиге подмосковных предприятий и их сотрудников в годы войны. Проект создан агентством стратегических инициатив (АСИ), компанией VK и Минпромторгом России. На сегодняшний день проект охватывает более 130 предприятий из 30 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«9 мая — особенный день для каждого из нас, ведь в каждой семье есть свой герой Великой Отечественной войны. Огромный вклад в Победу внесли также предприятия Московской области и, конечно, их сотрудники. Сегодня в регионе насчитывается 1500 крупных и средних предприятий, многие из них имеют многолетнюю историю, особое место в которой занимают годы Великой Отечественной войны. Специальный проект поможет узнать больше о родном Подмосковье, вкладе предприятий и жителей в Победу над фашизмом», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, участниками спецпроекта стали Красногорский завод им. С. А. Зверева, Коломенский завод, Загорский оптико-механический завод. В рамках проекта пользователи смогут изучить историю предприятий региона, узнать интересные факты, познакомиться с сотрудниками предприятий, ставшими героями войны и проверить свои знания.

Проект доступен пользователям ВКонтакте в мини-приложении «Открытая промышленность». Раздел о Подмосковье: https://vk.com/app_openfactories#/specials/9/special-section/64.

Истории сотрудников предприятий Подмосковья можно прочитать в «Ленте историй»: https://vk.com/app_openfactories#/specials/history, а также в сообществе Мининвеста ВКонтакте: https://vk.com/mininvest.

Мини-приложение доступно в разделе «Сервисы» ВКонтакте и адаптировано для просмотра с мобильных устройств и ПК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.