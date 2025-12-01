Инженеры и IT: кому и где в России в 2026 году повысят зарплату
Фото - © Unsplash.com
Профессор Финансового университета, доктор экономических наук Надежда Капустина заявила, что в 2026 году зарплаты россиян будут расти, но все будет зависеть от региона и профессии, сообщает «ФедералПресс».
«Специалисты высокотехнологичных отраслей, обладающие востребованными навыками в области цифровых технологий, инженерии и управления сложными системами, могут рассчитывать на более существенное повышение доходов по сравнению с работниками традиционных секторов экономики», — сказала эксперт.
По ее словам, неравномерность в оплате труда по регионам — типичная черта российского рынка труда, обусловленная существенными различиями в экономическом развитии, инфраструктуре и концентрации производства между регионами страны.
Эта тенденция приводит к заметной разнице в доходах населения между мегаполисами и отдаленными районами. Сглаживание социально-экономических диспропорций между регионами, осуществляемое государством, способно уменьшить этот разрыв посредством реализации специализированных программ поддержки и поощрения инвестиций в слаборазвитые территории.
