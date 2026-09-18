Индустриальный парк «Лыткарино» привлечет более 7 млрд рублей инвестиций и создаст свыше 2 000 рабочих мест

Развитие индустриального парка «Лыткарино» продолжается на территории промзоны Тураево. Проект является одним из стратегических направлений развития городского округа до 2030 года и направлен на привлечение инвестиций, запуск новых производств и создание рабочих мест, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадь индустриального парка составляет более 57 га. В проект привлечены 11 инвесторов: два предприятия уже ведут деятельность, остальные находятся на стадии строительства и проектирования. В ближайшие пять лет на территории парка планируется запуск новых производств.

Сейчас на площадке строятся шесть производственных объектов с общим объемом инвестиций более 7 млрд рублей. После полной реализации проекта индустриальный парк даст городу Лыткарино более 2 тыс. новых рабочих мест, укрепит экономику муниципалитета и повысит инвестиционную привлекательность территории.

Одним из этапов развития индустриального парка стало формирование земельного участка для размещения производства вентиляционных систем компании ООО «Юнивест». Для подготовки территории к строительству на участке проводятся работы по удалению зеленых насаждений. Компания в полном объеме оплатила компенсационную стоимость за удаление зеленых насаждений в апреле 2026 года. Эти средства являются обязательным платежом при проведении таких работ и поступают в бюджет муниципалитета.

Индустриальный парк «Лыткарино» был создан в 2012 году для привлечения инвестиций, развития бизнеса и формирования новых рабочих мест в регионе. За последние пять лет налоговые поступления от резидентов индустриального парка составили порядка 300 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.