«Индекс шашлыка»: где можно купить самое дешевое мясо?

В преддверии приближающихся майских праздников экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассчитал «индекс шашлыка» и рассказал, в каких регионах России мясо обойдется дороже всего, а где удастстя сэкономить, сообщает Life.ru .

Баранина

Самый дорогой шашлык из баранины, рассчитанный на компанию из четырех человек, — в Магаданской области (2889 руб.). Немного дешевле — на Камчатке (2759 руб.) и Чукотке (2694 руб.). Замыкают топ-5 регионов с самой высокой ценой Тверская (2427 руб.) и Владимирская (2380 руб.) области.

Самые низкие цены на шашлык из баранины зафиксированы в Адыгее (1221 руб.), Калининградской (1368 руб.) и Омской (1435 руб.) областях.

Цена на баранину почти не изменилась, однако на Чукотке цены выросли на 17,3%, а в некоторых регионах Северного Кавказа и Южного федерального округа, наоборот, снизились.

Курятина

Если же заменить баранину курицей, то можно значительно сэкономить. Куриный шашлык является самым доступным вариантом. Однако и здесь есть регионы с наиболее высокими ценами: Чукотский АО (1290 руб.), Камчатка (942 руб.) и Магаданская область (897 руб.). В большинстве регионов России (в 39 субъектах) приготовление такого шашлыка обойдется дешевле 500 рублей. Однако к стоимости пикника следует добавить цену лаваша и овощей, которая составит еще около 800 рублей.

Цены на курятину снизились в среднем на 3%. В Тамбовской, Орловской и Липецкой областях стоимость куриного шашлыка упала более чем на 10%.

Говядина

Цена на говядину варьируется от 1039 до 2175 рублей, а на свинину — от 658 до 1340 рублей. С начала 2025 года шашлык из говядины в среднем по стране подорожал на 6,4%. Самый заметный рост цен отмечен в Калининградской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской и Томской областях, а также в Курганской области, где увеличение превысило 17%. Жителям этих регионов стоит учитывать, что отдых обойдется дороже.

Свинина

«Любителям шашлыка из свинины можно позавидовать: с начала года цены на него выросли существенно меньше: на 1,6%. Лишь в 7 субъектах цены выросли более чем на 5%, в 57 субъектах рост цен не превысил 3%, а в 14 — снизился (на Камчатке на 4,4%, а в Ненецком АО — на 5,3%)», — заключил Тимофеев.