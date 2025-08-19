Индекс гособлигаций России поднялся выше 122 пунктов впервые с 2023 года

Утром 19 августа индекс RGBI, отражающий состояние российских государственных облигаций, преодолел важную психологическую отметку в 122 пункта впервые с 2023 года. К 10:05 по московскому времени показатель достиг 122,22 пункта, прибавив 0,33% к предыдущему закрытию, пишет РБК .

Рынок гособлигаций показал положительную динамику благодаря нескольким факторам: благоприятным макроэкономическим показателям, ожиданиям снижения ключевой ставки и улучшению геополитической обстановки.

Стоит отметить, что последний раз такие высокие значения индекса наблюдались 25 декабря 2023 года. Текущий рост свидетельствует о возвращении доверия инвесторов к российским долговым инструментам.

Бенчмарк государственных облигаций показал положительную динамику, увеличившись на 14% с начала года и на 2% за текущий месяц. При этом общая доходность индекса снизилась до 13% из-за повышения цен на бумаги.