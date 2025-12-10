Имущество Google во Франции попало под арест после заявления российской «дочки»

Во Франции на имущество корпорации Google наложен арест. Основанием для этого послужило обращение российской «дочки» Google, требующей возврата неправомерно выведенных дивидендов в размере 10 миллиардов рублей, предшествовавших ее признанию несостоятельной, об этом рассказал партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, пишет РИА Новости .

«Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте ста процентов ее акций», — рассказал Зурабян.

Иск базируется на постановлении российского суда, объявившего ООО «Гугл» банкротом в октябре 2023 года и запустившего конкурсное производство. В начале года также признали незаконным перечисление около 9,5 миллиардов рублей дивидендов американской материнской компании в 2021 году и выплату 500 миллионов рублей налогов с этой операции.

По словам Зурабяна, арест введен для предотвращения запуска Google процедуры банкротства французского филиала, подобной российской, до рассмотрения заявления ООО «Гугл» во Франции.

Собеседник агентства объяснил, что, поскольку Google не имеет активов в России, решения российских судов могут быть приведены в исполнение и за рубежом.

На следующем этапе начнется рассмотрение иска по существу. Американская головная компания и ее французская «дочка» имеют право оспорить наложенный арест. В случае если суд поддержит ООО «Гугл», на имущество будет обращено взыскание, а вырученные средства направят на погашение задолженности перед российскими кредиторами.

