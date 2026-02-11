ИИ в госзакупках: что изменилось в работе ЕАИСТ в 2025 году

Москва внедряет искусственный интеллект в городскую контрактную систему для повышения эффективности и удобства работы участников госзакупок, заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В прошлом году ключевыми нововведениями стали чат-бот и цифровой аватар для консультации и обучения пользователей Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ).

«Москва активно внедряет искусственный интеллект для повышения эффективности и удобства работы всех участников госзакупок. Специализированной цифровой средой для осуществления этих процедур является единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы. Трансформация городской экосистемы закупок позволяет повышать качество электронных сервисов, делая работу ЕАИСТ еще более прозрачной. В сентябре 2025 года в системе был запущен чат-бот АИСТА. Виртуальный помощник оперативно отвечает на вопросы пользователей о процедуре закупок, работе с ЕАИСТ, требованиях к документации и о нормативном регулировании. За это время чат-бот АИСТА обработал почти 15 тысяч обращений пользователей. Одним из ключевых результатов внедрения чат-бота стало ускорение обработки запросов пользователей минимум на 20 процентов», — прокомментировал Пуртов.

Чат-бот доступен круглосуточно. Для обучения онлайн-ассистента специалисты Департамента информационных технологий и ГБУ «Мосзакупки» создали и загрузили в базу знаний бота 4,4 тыс. подробных инструкций.

Еще одним нововведением для столичных закупщиков стало появление одноименного цифрового аватара на портале обучения ЕАИСТ.

«С декабря 2025 года часть вебинаров на тему изменений в системе и законодательстве проводит виртуальный спикер. Это цифровое решение позволяет сделать процесс обучения более современным и технологичным», — добавил Кирилл Пуртов.

Функциональными заказчиками ЕАИСТ от Правительства Москвы выступают столичные Департамент по конкурентной политике, Департамент экономической политики и развития, Главное контрольное управление и Департамент информационных технологий, который также является оператором системы.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.