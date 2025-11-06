Хитрые схемы: доцент рассказал о проверке отзывов в «черную пятницу»

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что во время «черной пятницы» и других скидочных акций необходимо проверять отзывы и репутацию продавцов: это позволить не стать жертвой обмана и сохранить средства, сообщает NEWS.ru .

«Компания заранее могла закупить у производителя большую партию товара и хочет быстро ее продать. Возможно, что ряд позиций не пользуется популярностью и именно их компания хочет реализовать в рамках акции», — объяснил эксперт.

По его словам, прежде чем отправиться за покупками, важно осознавать, что акции, программы лояльности и дни больших распродаж — это, по сути, методы стимулирования сбыта, разработанные с целью увеличения товарооборота.

«Черная пятница» — это, по сути, рекламный ход, направленный на увеличение прибыли. Эксперты полагают, что во время подобных распродаж компании часто ставят целью оперативно сбыть значительные запасы продукции или освободиться от товаров, не пользующихся спросом.

