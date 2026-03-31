hh.ru назвал самые необычные вакансии 2026 года

Служба исследований hh.ru представила список самых необычных и высокооплачиваемых вакансий 2026 года — от дегустатора чая до кипера-террариумиста, сообщает Газета.ru .

Самый высокий доход среди нестандартных предложений зафиксирован в Красноярске. Смотрителю базы готовы платить до 120 тыс. рублей в месяц на руки. В обязанности входит поддержание порядка, работа инженерных систем и уборка территории круглый год. Требуются ответственность и готовность к физическому труду.

В Московской области ищут дегустатора чая с зарплатой до 100 тыс. рублей до вычета налогов. Специалист будет проводить органолептические исследования, вести базу данных и отчетность. Нужно образование не ниже среднего специального, знание 1С станет плюсом.

В Москве требуется кипер-террариумист с доходом от 50 тыс. рублей на руки. Работодатель ожидает опыт работы с рептилиями и в профильных учреждениях. Также в столице ищут модель для съемок обуви с 37-м размером ноги — оплата от 10 тыс. рублей за смену.

В Санкт-Петербурге открыты вакансии дегустатора жевательных конфет с оплатой от 2400 рублей за смену и кото-няни — от 2300 рублей за смену. Кроме того, работодатели ищут музыкального эксперта и смотрителя музея вина, однако уровень дохода по этим позициям не указан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.