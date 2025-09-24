Губернатор Вологодчины обсудил источники поступления доходов в бюджет региона
В своем Telegram-канале глава Вологодской области Георгий Филимонов проинформировал о встрече с главой УФНС России по региону Юлией Сущевской, сообщает «Бриф24».
«Провел рабочую встречу с руководителем УФНС России по Вологодской области Юлией Владимировной Сущевской. Обсудили источники поступления доходов в областной бюджет, в том числе по налогу на прибыль организаций», — написал он.
По словам Филимонова, в регионе будет также продолжена работа по привлечению федерального финансирования в ключевые проекты национального развития. В отличие от предыдущего подхода, сейчас власти стремятся максимально эффективно использовать все доступные возможности, и уже наблюдаются ощутимые результаты.
По оценке федерального проектного офиса правительства России, Вологодская область демонстрирует высокий уровень управления национальными проектами, являясь одним из лидеров в этом направлении.
Губернатор выразил благодарность Сущевской за предметный диалог, глубокое понимание текущей ситуации и готовность к совместным инициативам, направленным на укрепление экономики Вологодской области.
