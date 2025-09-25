Грибной флагман подмосковья работает в Кашире

В Кашире уже почти 30 лет успешно функционирует крупнейший грибной комплекс — ООО «Национальная грибная компания Кашира». За это время предприятие зарекомендовало себя как надежный производитель высококачественных шампиньонов, которые пользуются заслуженной популярностью по всей стране. Продукция компании представлена на полках многих магазинов, что говорит о высоком уровне доверия потребителей и стабильном развитии комплекса, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Глава городского округа Роман Пичугин провел рабочую встречу с генеральным директором Виктором Анчиным и его заместителем Андреем Бронштейном. В ходе беседы стороны обсудили перспективные планы по внедрению роботизированных технологий в производство, что позволит повысить эффективность и качество выпускаемой продукции. Особое внимание было уделено региональным мерам поддержки, а также важному аспекту — привлечению новых специалистов.

«Для нас это не просто большое производство, а результат труда наших жителей. Здесь работает сплоченная команда, которая делает Каширу заметной на карте всей страны», — подчеркнул Роман Пичугин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.