Граждане РФ смогут оплачивать услуги в Турции с помощью QR-кода

Россияне с помощью официальных банковских приложений РФ смогут оплачивать услуги в Турции с помощью QR-кода. Об этом заявил посол республики в России Танжу Билгич на полях рабочей встречи туроператора Anex Tour по Турции, пишет ТАСС .

«Идет работа по внедрению технологии оплаты (услуг — ред.) россиянами с помощью QR-кода в Турции через приложения российских банков. Этим занимаются частные компании, и правительство Турции активно поддерживает этот процесс», — заявил посол.

В настоящее время российские туристы в Турции могут оплачивать те или иные услуги с помощью спецкарт Letim. Пополнять эти карты можно со счетов российских банков. Комиссия при таких переводах минимальна.

Чтобы пополнить карту Letim, нужно установить специальное одноименное приложение, через которое можно произвести перевод средств со счетов российских банков. После этого карту можно использовать в Турции как и любую другую местную карту для оплаты услуг.