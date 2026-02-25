Гранты помогли фермерскому хозяйству из Ступино увеличить производство молока

Фермерское хозяйство Татьяны Шаньшиной было зарегистрировано в Ступино в 2019 году и специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления. Предприятие также занимается переработкой молока и поставляет продукцию местным жителям.

В 2020 году хозяйство получило грант для начинающих фермеров в размере 4,7 млн рублей. Эти средства позволили приобрести 14 племенных нетелей красной датской породы и закупить оборудование для молочного комплекса. В 2024 году предприятие привлекло еще два гранта: 22,6 млн рублей на строительство модульного мини-завода по переработке молока и 10 млн рублей на развитие агротуризма и создание туристической инфраструктуры.

Благодаря поддержке объем производства сырого молока вырос с 58,3 тонны в 2021 году до 211,8 тонн в 2025 году. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион продолжит поддерживать фермерские хозяйства, предоставляя доступ к грантам и другим мерам господдержки. Информацию о программах можно найти на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.