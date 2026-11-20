Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о налоге на сверхдоходы: для ряда добывающих компаний ставка составит 30%, для золотодобытчиков — 20%. По предварительным оценкам, эффект для наиболее затронутых компаний может составить около 3–4% капитализации и 8–9% EBITDA. Об этом РИАМО рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Для производителей черных и цветных металлов и удобрений может быть установлен налог в размере 30% от сверхдоходов за 2026–2028 годы относительно базы 2025 года. Выплаты предполагаются в 2027–2029 годах. Для золотодобывающих компаний ставка составит 20%.

По словам Скрябина, основная нагрузка ляжет на золотодобытчиков и «Норникель». При этом «ФосАгро», РУСАЛ и «Акрон» фактически остаются вне основной зоны риска: налог предполагается взимать с добываемого сырья, а не с конечной продукции.

«Поэтому для этих компаний эффект должен быть минимальным», — поясняет эксперт.

Наиболее заметный рост средних цен в 2026 году по сравнению с 2025-м, по оценкам Скрябина, покажут платина, палладий и золото.Однако для «Норникеля» сумма налога в денежном выражении оказывается выше, чем, например, для «Полюса». Это связано с более высокой ставкой — 30% против 20% для золота — и большим объемом добычи в натуральном выражении.

В черной металлургии под определение налоговой базы подпадает железорудное сырье. Однако цены на железную руду находятся примерно на уровне 2025 года, а перспективы их роста пока сомнительны.

«Поэтому налоговая нагрузка для этого сегмента будет примерно нулевой», — резюмирует эксперт.

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