Государство продаст Кизлярский коньячный завод до 2026 года
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Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации на 2024–2026 годы, соответствующее распоряжение размещено на официальном публикаторе кабмина.
Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации на 2024–2026 годы, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Дополнить подраздел „производство напитков“… позицией следующего содержания: „Кизлярский коньячный завод“, — указано в документе.
Кизлярский завод считается первым предприятием по производству этого вида спиртного в Российской империи. Он основан в 1885 году, указано на официальном сайте компании.
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