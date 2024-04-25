Государство продаст Кизлярский коньячный завод до 2026 года

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Российский кабмин приватизирует Кизлярский коньячный завод до 2026 года

Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации на 2024–2026 годы, соответствующее распоряжение размещено на официальном публикаторе кабмина.

Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации на 2024–2026 годы, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Дополнить подраздел „производство напитков“… позицией следующего содержания: „Кизлярский коньячный завод“, — указано в документе.

Кизлярский завод считается первым предприятием по производству этого вида спиртного в Российской империи. Он основан в 1885 году, указано на официальном сайте компании.

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