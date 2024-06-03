Государство продало долю в производителе минеральной воды «Ессентуки»

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Частные акционеры выкупили у государства долю в производителе воды «Ессентуки»

Государственное АО «Кавминкурортресурсы» продало свою долю в «Холдинге Аква» — самом крупном производителе воды «Ессентуки» и «Нарзан». Сделка состоялась на прошлой неделе, сообщает РБК .

«Кавминкурортресурсы» владело 25% «Холдинга Аква». Остальные 75% — у ООО «Аква Инвестиции». Теперь же компания полностью владеет акциями холдинга. Другие подробности сделки не раскрываются.

При этом сотрудничество с самым крупным российским недропользователем продолжится. В «Холдинге Аква» заявили, что «Кавминкурортресурсы» остаются их стратегическим партнером компании.

Ранее свои активы в компании «Азбука вкуса» продали основатели металлургического холдинга Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов. Новым совладельцем компании станет АО «Бавэро Групп» из Пермского края.