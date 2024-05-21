Госдума утвердила лимит в 100 тыс руб на переводы без открытия счета

сегодня в 17:10

Госдума приняла закон о лимите на разовые банковские переводы без открытия счета

Госдума в двух чтениях — во втором и третьем — приняла закон о введении максимального лимита на разовые банковские переводы физлицам, которые можно осуществлять без открытия счета и при упрощенной идентификации. Депутаты утвердили лимит в 100 000 рублей, сообщает kp.ru .

Ранее максимальный лимит установлен не был.

Если граждане переводили по банковским реквизитам более 15 тысяч рублей без открытия счета, то для осуществления операции им было достаточно только предоставить свой паспорт.

Теперь был принят закон, в соответствии с которым 100 000 рублей станет максимальной суммой, которую можно перевести разово при неимении счета и поручению физлица, проходя упрощенную идентификацию.

В пояснительной записке депутаты утверждают, что прошлые нормы формировали дополнительные риски проведения непрозрачных операций, отмывания преступных денег и спонсирования терроризма.

Закон вступит в силу спустя год после даты его официальной публикации.