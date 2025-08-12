Google и другие технологические компании начали возвращать очные собеседования

Крупные технологические компании, например, Google и Cisco, вернулись к очным собеседованиям в процессе найма сотрудников. Таким способом они борются со случаями мошенничества, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

До недавнего времени компании часто проводили виртуальные интервью. Однако кандидаты начали применять искусственный интеллект для подсказок, особенно во время технических собеседований.

Например, там, где требуется демонстрация навыков программирования, соискатели используют ИИ для генерации кода прямо во время тестирования. А иногда случается такое, что мошенники даже имитируют соискателей с целью кражи данных.

Крупные технологические организации пришли к выводу, что им нужно проводить хотя бы очный раунд собеседований. Он нужен, чтобы проверить базовые навыки кандидата.

По оценкам управляющего директора по подбору персонала в Coda Search/Staffing в Далласе Майка Кайла, доля работодателей-клиентов, которым нужны очные собеседования, выросла до 30% в 2025 году. Год назад она составляла 5%.

Между тем ИИ становится помощником соискателей при составлении документов для трудоустройства. Современные нейросети уже активно используются для создания резюме и написания сопроводительных писем работодателям.