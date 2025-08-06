Технологии меняют рынок труда: как ИИ помогает работодателям и соискателям

Искусственный интеллект становится помощником соискателей при составлении документов для трудоустройства. По словам карьерного эксперта Ильгиза Валинурова, современные нейросети уже активно используются для создания резюме и написания сопроводительных писем работодателям, сообщает Общественная Служба Новостей .

Технологии ИИ на сегодняшний день охватывают много разных областей — от медицины и аналитики до развлекательной сферы и рекламы. В кадровой работе также происходят изменения, связанные с искусственным интеллектом. Некоторые компании уже проводят первичные собеседования с кандидатами с помощью новых технологий вместо живых рекрутеров.

По словам Валинурова, рутинные задачи при трудоустройстве становятся проще благодаря нейросетям. Автоматизация постепенно охватывает все этапы взаимодействия между компаниями и кандидатами.

Не только технологические гиганты, но и представители малого и среднего бизнеса начали активно внедрять искусственный интеллект в процессы подбора персонала. По информации специалиста, крупные IT-компании уже несколько лет используют нейросети для поиска работников на массовые должности.

Нейросети также становятся помощниками и для соискателей, которые учатся составлять резюме. По словам эксперта, кандидаты могут эффективно использовать ИИ, например, для создания персонализированных сопроводительных писем под конкретного работодателя с учетом особенностей компании.

По мнению специалистов, современные нейросети могут стать универсальным инструментом для решения различных кадровых вопросов. Это касается как поиска вакансий, так и подбора персонала.