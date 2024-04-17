Глава ВТБ предложил «убить» SWIFT в трансграничных расчетах
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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что нужно отказаться от международной системы SWIFT в трансграничных платежах и привлекать к этому другие страны, сообщает ТАСС.
По мнению Костина, цифровые расчеты помогают обрести суверенитет. При этом «противники» России также двигаются в этом направлении — SWIFT планирует проводить цифровые расчеты через свою систему.
«Но нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить, а наших друзей тоже к этому привлекать», — заявил Костин.
Он подчеркнул, что ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе по цифровым расчетам.
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в феврале составила 46,56%. Это является минимумом с июля прошлого года.