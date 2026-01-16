Глава Ступина доложил Андрею Воробьеву о реализации крупных инвестпроектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Ступино Сергеем Мужальских. Он доложил о крупных инвестпроектах, в том числе реализованных за последние 5 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Мужальских отметил, что с 2021 года инвестиции в основной капитал округа составили 78 млрд рублей, создано более 7 тыс. рабочих мест. В числе крупных инвестпроектов — животноводческий комплекс «Ступинская Нива», предприятие по выпуску СРР-пленки «Флекс Филмс Рус», завод по производству топингов и сиропов «Монэн Рус».

«Сейчас в нашем инвестиционном портфеле 32 крупных проекта с общим объемом инвестиций 48,8 млрд рублей. Все они находятся в работе, сроки реализации — 2026–2030 годы», — рассказал Мужальских.

Также в округе появятся новые предприятия по производству муки из твердых сортов пшеницы «Барилла Рус Продакшн», завод по производству упаковки из картона «Ступинский гофрокомбинат» и по выпуску молочной продукции «Унагранде Ступино». Свои проекты реализуют и иностранные компании.

«ООО „Марс“ работает на полную мощность. У него два предприятия: одно изготавливает корма для животных, другое — кондитерские изделия. Оба загружены, сохранили рабочие места, увеличили выпуск продукции. А самое большое количество зарубежных компаний размещено у нас в ОЭЗ „Ступино Квадрат“» — отметил глава.

10 лет работает ОЭЗ «Ступино квадрат», которая занимает уже 600 га. В прошлом году на ее территории создали более 330 новых рабочих мест, площадь расширили более чем на четверть. Здесь расположены пищевое производство, химпромышленность, действуют 22 резидента, еще 5 зайдут в этом году.

«Хотел бы также обратить внимание на льготное предоставление земельных участков под импортозамещение для строительства предприятий. Три года назад вы обращали на это особое внимание. Мы были первые, кто в Московской области заключил договор на предоставление таких земельных участков. Всего у нас уже выделено 14 участков, реализуется 10 проектов. Первый — компании „Трейлер“, которая в конце января должна открыть завод по производству прицепов», — заключил Мужальских.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.

