Глава Рузского округа поздравил сотрудниц хлебозавода с 8 Марта

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев 5 марта посетил Рузский хлебозавод и поздравил сотрудниц предприятия с наступающим Международным женским днем. Он вручил благодарственные письма и пообщался с коллективом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Горбылев встретился с сотрудницами хлебозавода, обсудил с ними рабочие вопросы, планы и пожелания. Лучшим работницам он вручил благодарственные письма за профессионализм, добросовестный труд и вклад в развитие пищевой промышленности округа.

«Каждый день вы дарите нам свежий хлеб и другую вкусную выпечку — ту самую домашнюю теплоту, которая начинается с ароматной булки на столе. Ваш труд требует особой внимательности, ответственности и душевного тепла, и вы справляетесь с этой задачей на все 100 %», — отметил глава округа.

Он подчеркнул, что администрация уделяет внимание поддержке местных предприятий и их сотрудников. Глава муниципалитета также поздравил всех женщин округа с наступающим праздником, пожелав здоровья, семейного благополучия и весеннего настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.