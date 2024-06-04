Глава РСПП Шохин предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ в РФ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что в предложенной правительством РФ прогрессивной шкале НДФЛ сделано слишком много ступеней. Об этом сообщает РБК .

Он отметил, что пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения в стране может привести к уходу богатых граждан в «серую» зону и к росту нагрузки на инженеров и высококвалифицированных сотрудников компаний.

По его словам, в целом прогрессивная шкала НДФЛ отражает запрос россиян на соцсправедливость. Те, у кого высокие доходы, должны платить больше налогов.

Шохин предложил сохранить прогрессию при доходе от 5 млн рублей в год, а также оставить 3 ступени прогрессии НДФЛ с максимальной ставкой 18%.

«Такая шкала ставок может являться разумным компромиссом для граждан, бизнеса и государства и обеспечит выполнение запроса на социальную справедливость», — пояснил президент РСПП.