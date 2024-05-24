Глава Минфина США: повышение цен является проблемой для многих граждан

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Глава американского Минфина Джанет Йеллен отметила, что значительное повышение потребительских цен в США за короткий промежуток времени является существенной проблемой для жителей, сообщает РИА Новости.

В интервью газете Financial Times Йеллен добавила, что несмотря на значительный рост заработных плат, существенно увеличились цены, имеющие особое значение для людей.

«И это существенное повышение произошло за сравнительно короткий промежуток времени, что очень заметно для людей» Джанет Йеллен глава американского Минфина

По ее словам, граждане ощущают увеличение цен при покупке продуктов питания, недвижимости, при оплате ипотеки и аренды жилья. Ежедневные расходы стали проблемой для большинства граждан США.