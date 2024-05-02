Глава Mind Money объяснила, когда стоит открывать вклады в тенге и драмах

Гендиректор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что россиянину логично было бы копить деньги в валюте той страны, где он проживает. К примеру, если человек обосновался в Казахстане, то ему стоит создавать финподушку из тенге, если в Армении — из драмов, сообщает Газета.ru .

Эксперт отметила, что для россиян доллар, евро и рубль до сих пор остаются наиболее проверенными инструментами для валютных сбережений. По словам Хандошко, валюту стоит покупать даже тогда, когда человек отправляется в другую страну не на ПМЖ, а в туристических целях.

«Чтобы избежать ограничений, можно открыть банковский счет в Армении, Казахстане или других странах. С его помощью вы сможете не только расплачиваться за границей, но и просто покупать валюту», — сказала брокер.

Хандошко также обратила внимание, что валюты многих дружественных России экономик, в том числе Турции и Египта, нестабильны и не подходят для инвестиций. По ее словам, главная опасность подобных нацвалют состоит в том, что мир пока не видел их реальную волатильность. Последняя же начнется после снижения ставок американской Федеральной резервной системой, подчеркнула специалист.