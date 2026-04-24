Глава Ленинского округа посетил фабрику мебели 21 апреля

Предприятие «Мануфактура Уюта» расположено на территории Ленинского округа и занимает площадь более 6 тыс. квадратных метров. Фабрика специализируется на производстве мягкой мебели для ежедневного сна и выпускает продукцию премиум-сегмента.

«Наше предприятие производит качественную мебель для ежедневного сна. Мы используем собственные инновационные технологии, оснащаем диваны современными механизмами трансформации и умными опциями, чтобы обеспечить максимальный комфорт. В работе применяются только экологически чистые материалы, а готовая продукция проходит строгий контроль качества», — отметил генеральный директор компании Виктор Гылка.

В ассортименте фабрики — модульные диваны с умными опциями и дизайнерские модели в различных стилях. Изделия оснащаются трансформируемыми элементами и встроенными голосовыми помощниками. В ходе визита глава округа ознакомился с работой конструкторского бюро и обивочного цеха.

На предприятии работают более 45 человек. Руководство округа и компании обсудили вопросы поддержки производства, в том числе улучшение транспортной доступности и планы дальнейшего развития.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.