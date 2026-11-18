Глава городского округа Коломна Виктор Верещагин 17 ноября провел выездное совещание в цехах «Озерской промышленной компании». Вместе с директором по производству Сергеем Никишиным он обсудил перспективы развития предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Озерская промышленная компания» — одно из крупнейших предприятий городского округа Коломна. Здесь работают 900 человек, большинство из них — жители Озер.

«Главная ценность «Озерской промышленной компании» — это люди», — подчеркнул Виктор Верещагин.

Предприятие выпускает промышленное холодильное и морозильное оборудование, стеллажные системы и кассовые модули для крупнейших российских торговых сетей. Производственные мощности включают комплекс по металлообработке, окрасочные линии, пенозаливочный цех и сборочный конвейер. Все линии автоматизированы, что позволяет оперативно выпускать партии оборудования любого объема.

За 24-летнюю историю компания дважды побеждала в конкурсе «Все для торговли в XXI веке» в номинации «Лучший российский производитель холодильного оборудования». Предприятие регулярно обновляет продукцию, расширяет ассортимент низко- и среднетемпературных шкафов и холодильного оборудования. Привлекаемые инвестиции направляют на закупку нового оборудования и расширение производства.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.