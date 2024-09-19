Гибель пчелосемей прокомментировали в Минсельхозе

По данным ведомства в 2023 году было выпущено 64,5 тыс. тонн меда. Этот результат в России надеются повторить.

"В Минсельхозе России ожидают сохранения объемов производства на том же уровне по итогам текущего года», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве отметили, что в 2024 году погибли 0,1% пчелосемей от общего количества в России, это на 15,6% меньше прошлогодних данных.

В ведомстве не стали комментировать цены на продукт на фоне информации Telegram-канала Shot, который сообщил о подорожании меда на 30-50% из-за якобы массовой гибели пчел.