Гарбузов: в столице растет производство парфюмерии и косметики

В первые шесть месяцев текущего года промышленные предприятия Москвы нарастили производство парфюмерии, косметики, мыла, а также чистящих и полирующих препаратов на 56,6% в сравнении с аналогичным промежутком времени прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в Москве косметическую отрасль формируют свыше 30 производителей. Они выпускают обширный перечень товаров: от кремов и парфюмерной продукции до средств гигиены и бытовой химии. Благодаря городским мерам поддержки предприятия наращивают объемы выпуска и постоянно выводят на рынок новые продукты.

«С января по июнь 2025-го объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств увеличились на 56,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка также продемонстрировала рост — плюс 65,9% и составила 59,8 млрд рублей», — рассказал Гарбузов.

Компания Steplife, специализирующаяся на выпуске бионических и пневматических протезов нижних конечностей, сообщила о старте разработки собственной линейки специализированной косметики для ухода за протезами. На данном этапе фирма в кооперации с партнерами работает над созданием нового уникального состава, где ключевое внимание уделяется полной безопасности каждого ингредиента. Продукция линейки будет направлена на очищение, заживление и профилактику натираний. Одновременно с этим компания проводит исследование рынка, чтобы точнее определить потребности людей с особенностями здоровья.

По словам генерального директора Ивана Худякова, российский рынок слабо заполнен средствами по уходу за протезированными конечностями. Зачастую в такой продукции содержатся спирты, парабены, аллергенные отдушки.

«Кроме того, они не всегда решают базовые проблемы, присущие протезированным пациентам. Также на рынке почти нет средств от российских производителей, эта ниша полностью свободна, и ее мы собираемся занять в ближайшее время», — пояснил Худяков.

Еще одно московское предприятие, BTpeeL, занимается разработкой и производством профессиональной и уходовой косметики. Продукция бренда предназначена как для использования в специализированных клиниках, так и для домашнего применения. Компания изготавливает гели, тоники, лосьоны, кремы, эмульсии, сыворотки, бустеры, мезороллеры, косметические маски, филлеры и препараты для мезотерапии. В создании продуктов применяются пептидные комплексы и натуральные компоненты. Особый акцент в компании делается на создании экологически чистой косметики, основанной на целебных травах Сибири. Их комбинация с передовыми технологиями позволяет получать уникальные продукты высочайшего качества.

Предприятие Baze Professional выпускает продукты для ухода за кожей и волосами, а также бытовую химию. В ассортименте компании значатся шампуни и кондиционеры для волос, уходовые средства для лица и тела, биологически активные добавки, а также препараты для стирки и уборки. Концепция бренда строится на принципах минимализма и экологичности.